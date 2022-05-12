Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
Aston Villa, Barcelona'dan Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, devre arasında İspanya'nın Barcelona takımından kiraladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, devre arasında İspanya'nın Barcelona takımından kiraladığı Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'nun bonservisini aldı.

Aston Villa Kulübü, Coutinho ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Barcelona Kulübü ise transferin 20 milyon avro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

Coutinho, 2018'de 142 milyon sterlin karşılığında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Ödenen yüksek bonservis bedeline karşın Katalan ekibinde beklenen performansı gösteremeyen Coutinho, Bayern Münih ve Aston Villa'ya kiralanmıştı.

Bu sezon Aston Villa'da 16 maça çıkan 29 yaşındaki Coutinho, 4 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Philippe Coutinho, Barcelona, İspanya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title