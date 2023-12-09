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Aston Villa, Arsenal'i 1-0 mağlup etti

9 Aralık 2023 22:47 Son Güncelleme: 22:48 Abone Ol

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, Arsenal'i 1-0 yenerek üçüncü sıraya yükseldi. Arsenal ise ikinci mağlubiyetini aldı ve 2. sırada kaldı. Liverpool ise Crystal Palace'ı mağlup ederek zirveye yerleşti.