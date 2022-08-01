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Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

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Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deneyimli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

Takımdan yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Sebastian Vettel Aston Martin Formula 1 Spor Haberler

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