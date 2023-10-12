Astana Takımından Lutsenko, Turkuaz Mayoyu Korumak İstiyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda genel klasman lideri olan Alexey Lutsenko, bir etap galibiyeti istediğini ancak önceliğinin liderliğini korumak olduğunu söyledi. Lutsenko, yarın koşulacak Bodrum-Selçuk etabında da önlerde kalmayı hedefliyor.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) genel klasman liderliğini elinde tutan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, organizasyonda bir etap galibiyeti daha istediğini ancak önceliğinin liderliğini korumak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci gününde 180,6 kilometrelik Marmaris- Bodrum etabı geçildi.

Genel klasmanda zirvede yer alan Kazak sporcu, yaptığı değerlendirmede, "Bugün etabın sonuna doğru kafa rüzgarı olacağını biliyorduk. Bana hizmet eden çok büyük bir takımım vardı. Sonuna kadar sakin kalabilmek için onlara ihtiyacım vardı. Yarıştan önce takım toplantısında 5 dakikadan az olacak şekilde kaçış grubu varsa bırakmaya karar verdik. Fark ettik ki Alpecin ve Bora takımları sprint finişi yapma niyetindeydi. Çok fazla endişelenmedim." diye konuştu.

Lutsenko, yarın koşulacak Bodrum-Selçuk etabıyla ilgili, "Yarın hikaye daha farklı olacak. Benim için güzel bir etap oldu. Bodrum-Selçuk etabını 2018'de kazanmıştım. Yine önlerde kalmaya çalışacağım. Kendimi iyi hissedersem bir etap galibiyeti için saldırabilirim. Ancak öncelikli hedefim turkuaz mayoyu korumak." ifadelerini kullandı.