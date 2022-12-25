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Aslan liderliği almak için sahaya çıkıyor! Galatasaray-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Aslan liderliği almak için sahaya çıkıyor! Galatasaray-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı-kırmızılıların 3 puan alarak liderliğe yükselmeyi hedeflediği mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 15. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almadı. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

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