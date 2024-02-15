Aslan Avrupa sahnesinde! Galatasaray-Sparta Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, 2. eleme turundan başladığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara girdi. Sarı-kırmızılılar, Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının olduğu A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı. Aslan, topladığı 5 puanla üçüncü oldu ve yoluna "Kupa 2"de devam etme hakkı kazandı.

Çekya Ligi şampiyonu Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda sonradan Galatasaray'ın grubuna düşecek Kopenhag'a elendi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i eleyen Sparta Prag, adını gruplara yazdırdı.

C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.

RÖVANŞ 22 ŞUBAT'TA

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Sparta Prag; Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta.