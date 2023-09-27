ASKİ Spor Milli Güreşçileri Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen ASKİ Spor'un milli güreşçileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Başaracağınızdan hiç şüphemiz yok. Ülkemizi gururlandırdınız" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan 4 madalya ve 5 olimpiyat kotası alarak dönen milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz ve Enes Başar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz ve Enes Başar'ın bulunduğu ziyarette, Başkan Mansur Yavaş'a milli takım forması hediye edildi.

YAVAŞ: "ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDINIZ"

Alınan başarılarda emeği olan herkese teşekkürlerini ileten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göğsümüzü kabarttınız, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kulüp olarak da çok sevinçliyiz; 6 kotanın 5'inin ASKİ'den olması… 2 binin üzerinde genç yetenek var. Onlar da inşallah büyüklerini rol model olarak görüp bir sonraki kuşak olarak ülkemize altın madalyalar kazandıracaklar. Bundan hiç şüphemiz yok. Maçlarınızı izledik.Başarılarınızın devamını diliyoruz. Başaracağınızdan da hiç şüphemiz yok. Ülkemizi gururlandırdınız"diye konuştu.

Konuşmasında insanların evlerine yakın yerde spor yapmasının çok önemli olduğunu belirten Yavaş, "Sporun bir kulüp adı altında yapılması da önemli… Daha düzenli spor yapılması için ortamları çoğaltıyoruz. Yeni yaptığımız parkların hemen hemen hepsinde bir şekilde insanların ister atletizm ister başka sporlar yapabileceği şekilde düzenlemeler yapıyoruz. İnsanların her türlü sporu yapabileceği alanları oluşturuyoruz" dedi.

ÇAKMAR: "ANKARA'MIZI SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da "İki sporcumuzun ismi zaten yetiyor. İnşallah olimpiyatlarda netice alacağız. Ayın 14'ünde Gazi Paşa adına 100. Yıl Yağlı Güreş Tesisi'mizin açılışını yapacağız. Allah nasip ederse bunu geleneksel hale getireceğiz. 100.yıl olması da bizim için ayrı önemli oldu" dedi.

Serbest Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ise şöyle konuştu:

"6 tane kotanın 5'ini aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Sporcularımız bugün sadece güreşin değil sporun gerçekten tarihini yazdılar. Cumhuriyet tarihinde bir kulüpten ilk defa güreşte 9 sporcu ABB ASKİ Spor Güreş olarak katıldı. Bu gurur da bize yeter. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Desteğinizden dolayı özellikle yaptığınız tesislerden dolayı Avrupa'nın bir numarası çok teşekkür ediyoruz. Ankara'mızı sporun başkenti yapacağız."