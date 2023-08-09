ASKİ Spor'da genç haltercilerin yeni hedefi dünya şampiyonası

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen ASKİ Spor'un milli haltercileri Muhammed Furkan Özbek, Kaan Kahraman ve Mustafa Eliş, Dünya ve Avrupa şampiyonlarına hazırlanıyor. Milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı hedefliyor.

Aski Spor'da genç haltercilerin yeni hedefi dünya şampiyonası

Muhammed Furkan Özbek Olimpiyatlar için 2 şansım var

Kaan Kahraman Olimpik sıklete çıkmak istiyorum

Mustafa Eliş Kota mücadelesi sıkı geçecek

Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA) - Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen ASKİ Spor'un milli haltercileri Muhammed Furkan Özbek (22), Kaan Kahraman (19) ve Mustafa Eliş (18); Dünya ve Avrupa şampiyonlarına hazırlanıyor. Milli sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda kürsüde yer almayı hedefliyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek 73 kilo silkmede 185, toplamda 330 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazandı. Milli halterci koparmada ise 145 kiloluk derecesiyle 4'üncü oldu. Kaan Kahraman, 67 kilo koparmada 137, silkmede 156 ve toplamda 293 kilo ile 3 altın madalya kazandı. Mustafa Eliş ise 61 kilo koparmada 113 kilo ile bronz ve silkmede 114 kilo ile bronz madalya alarak toplamda gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) hazırlıklarını sürdüren milli halterciler Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK OLİMPİYATLAR İÇİN 2 ŞANSIM VAR

Romanya'da elde ettiği büyük başarıların ardından Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Muhammed Furkan Özbek, Ön hazırlık olarak, kendimizi test etmek için Romanya'daki turnuvaya katıldık. Ülkemde 23 yaş altındaki sporculardan tek ben katıldım. Kendimce ideal bir derece yaptığımı düşünüyorum. Koparmada altın alamadım ama silkme ve toplamda altın madalya kazandım. İstiklal Marşımızı orada gururlu bir şekilde okuttum. Şu anda olimpiyat sürecindeyiz. 1 ay sonra Suudi Arabistan'da Büyükler Dünya Şampiyonası yapılacak. Burası olimpiyat kotası için çok önemli. Şubat ayında ise ülkemizde yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Orası ise olimpiyatlara kota almak için son durak olacak. Olimpiyatlar için 2 şansım var, ilkinde başaracağıma inanıyorum. Olimpiyatlar için biletimi alarak Paris 2024'e gideceğime ve 2020 Tokyo'da yaptığım hataları yapmayarak madalya ile döneceğime olan inancım tam dedi.

KAAN KAHRAMAN OLİMPİK SIKLETE ÇIKMAK İSTİYORUM

Büyükler Dünya Şampiyonası'na yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Kaan Kahraman, Umarım oradan 3 altın madalya alırız. Olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum ama şu anki sıkletim olimpiyat sıkleti değil. Olimpiyatlardaki bir sıklete çıkıp ona göre güzel bir derece yaparak yarışmayı hedefliyorum diye konuştu.

MUSTAFA ELİŞ KOTA MÜCADELESİ SIKI GEÇECEK

Bir diğer milli halterci Mustafa Eliş ise belindeki sakatlığın iyileşme sürecinde olduğunu kaydederek, Büyükler Dünya Şampiyonası'na kadar iyileşip orada en güzel şekilde ülkemi temsil etmeyi planlıyorum. 2024 Olimpiyatları için kota mücadelesi çok sıkı geçecek. Hakkımızda hayırlısı olsun şeklinde konuştu.