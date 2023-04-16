ASKF'den amatörlere malzeme yardımı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 2. Amatör Küme ekiplerine malzeme dağıtımı yaptı.

İkinci Amatör Küme'de mücadele veren ekiplere taktik tahtası, teknik ekip için düdük, yine antrenörler için 2 adet tişört ve şort dağıttıklarını söyleyen ASKF Başkanı Mutlu Önal, malzeme dağıtımı öncesi yaptığı toplantıda; "Yeşil sahalarda kavga görmek istemiyorum. Sporun ruhuna ters düşen şeylerden kaçınalım. Net söylüyorum, sporun ruhuna ters düşen işler yapan, kavgacı ve kural tanımaz takımlara bundan böyle yardım yapmayacağız. Yenersin, yenilirsin önemli olan yüz yüze geldiğinizde sarılmak, muhabbet etmektir. Bizler sporun dostluk ve kardeşlik olduğuna inanıyoruz. Burada temel gaye; sporcu yetiştirmek, evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olmalıdır. Kavga olmamalıdır" diye konuştu.

Projelerin birer birer bitmesinden duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekleyen ASKF Başkanı Mutlu Önal; "Ben değil, biz odaklı çalışıyoruz. Biz birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz. Yapılan projelerin tamamını amatörlerin hizmetine sunacağız ve geri dönüşlerini de amatör spor kulüpleri için harcayacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Başarılı olacağız ve başaracağız" diye konuştu. - KAYSERİ