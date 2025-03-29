ASKF Başkanı Önal'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Ramazan Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Önal yayınladığı mesajında, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bu bayramı, dayanışma ruhumuzu, kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, toplumsal barışın daha da güçlenmesine, küskünlerin barışmasına, sosyal dayanışmanın, sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının zirveye ulaşmasına yaptığı katkıları dolayısıyla, fert ve toplum hayatımızda özel bir yere sahip, müstesna günlerimizden birisi olan Ramazan Bayramına, milletçe, huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Başta büyük amatör futbol ailesinin tüm fertleri olmak üzere, sporcu kardeşlerim, aileleri, kulüplerimizin çok değerli başkanları, yöneticileri, antrenör, hakem, sağlık, güvenlik ve tesis görevlileri ile saha komiseri arkadaşlarımızın ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ