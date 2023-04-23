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Aşkale cirit müsabakası nefes kesti

Aşkale cirit müsabakası nefes kesti

Spor Haberleri

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen cirit müsabakası nefes kesti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen cirit müsabakası nefes kesti.

Mert Dadaş Atlı Spor Cirit Kulübü ile Erzurum Karahanlı Atlı Spor Cirit Kulübü hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı şerefine dostluk müsabakası düzenlediler.

Aşkale cirit sahasında oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Sporcuların birbirlerine karşı gösterdiği centilmenlik seyirciler tarafından takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ramazan Bayramı Erzurum Spor Spor Haberler

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