Aşka geldiler! Lucas Torreira ve Devrim Özkan Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasınadaki aşk iddiaları bir kez daha alevlendi. İkili, Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi.