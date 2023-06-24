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Aşka geldiler! Lucas Torreira ve Devrim Özkan Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi

Aşka geldiler! Lucas Torreira ve Devrim Özkan Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasınadaki aşk iddiaları bir kez daha alevlendi. İkili, Miami'de beraber tatil yaparken görüntülendi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi. İkilinin beraber oldukları anlar objektiflere yansıdı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın adı ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşk iddialarına karışmaya devam ediyor. Türkiye'de birçok kez birlikte görüntülenen ikili için aşk yaşadıklarına dair haberler gündeme gelmişti.

MIAMI'DE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili arasındaki aşk iddialarını kuvvetlendiren yeni bir gelişme yaşandı. Torreira ve Devrim Özkan'ın Miami'de çekilen samimi görüntüleri objektiflere takıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Devrim Özkan Magazin Spor Haberler

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