Aşırı hız nedeniyle motosiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde aşırı hız yapan bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve ağır yaralandı. Kazada sürücü, asfalt yolda yaklaşık 3 metre sürüklendi.

- Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetti asfalt yolda sürüklendi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndan G.Ö. Yönetimindeki 45 KB 5165 plakalı motosikletiyle Sarıkız Kavşağı yönüne giderken, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek, yola savruldu. Asfalta devrilip, yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine polis ve 112 unsurları sevk edildi. Durumu ağır olan G.Ö. Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili araştırması devam ediyor.