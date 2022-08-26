Aşı olmayan Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak

Pazartesi günü başlayacak olan Amerika Açık Tenis Turnuvası’na katılması beklenen Djokovic, aşı olmayanlar ülkeye alınmadığı için New York’a gidemiyor.

Pazartesi günü başlayacak olan Amerika Açık Tenis Turnuvası’na katılması beklenen Djokovic, aşı olmayanlar ülkeye alınmadığı için New York’a gidemiyor.Ocak ayında Avustralya Açık’taki poziyonunu da aşısız olduğu gerekçesiyle ülkeden sınır dışı edildiğinde kaybetmişti. ABD de Ekim 2021’de tüm aşısızların ülkeye girişini engelledi.

Djokovic’in yokluğunda İspanya’dan Nadal’ın 23. kez şampiyon olma şansı artabilir.

Novak Djokovic aşı karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Djokovic, Nisan 2020'de, henüz hiçbir Covid aşısı yokken aşıya karşı olduğunu söylemişti. Djokovic, Nisan 2020'de, henüz hiçbir Covid aşısı yokken aşıya karşı olduğunu söylemişti.

Djokovic bir Instagram canlı yayınında ise pozitif düşüncelerin kirli suyu temizleyebileceğini öne sürerek ''Bilim insanları moleküllerin duygularımıza tepki verdiğini kanıtladı'' demişti.

Ocak ayında Sırp tenis oyuncusu mahkemeye yaptığı tüm itirazların reddedilmesinin ardından Avustralya'dan sınır dışı edilmiş; Djokovic turnuvaya katılmak için uğraştığı 10 günün sonunda uçakla Dubai'ye gitmişti.

Oyuncu, "büyük hayalkırıklığına" uğramakla birlikte "Ülkeden sınır dışı edilişim konusunda ilgili makamlarla işbirliği yapacağım" dedi.