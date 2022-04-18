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ASFİM kurs kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ASFİM kurs kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) kurs kayıtları başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) kurs kayıtları başladı. Kurslar için 30 Nisan'a kadar online kayıt yapılacak, dersler ise 9 Mayıs'ta başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların yeni dönem kayıtları için 18 -30 Nisan tarihleri arasında internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde fitness, step-aerobik, pilates, zumba, çocuklar için temel cimnastik dersleri ve parkinson hastaları için egzersiz kursları verilecek. ASFİM'in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, www.abbsporhizmetleri.com adresinden 30 Nisan tarihine kadar online başvuru yapmaları gerekiyor. ASFİM'de kurslar 9 Mayıs'ta başlayacak. - ANTALYA

ASFİM kurs kayıtları başladı

ASFİM kurs kayıtları başladı

ASFİM kurs kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Fitnes, Nisan, Spor, Haberler

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