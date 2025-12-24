Haberler

Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'daki İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada ilk gün madalya atışları yapıldı ve organizasyon 28 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde 3 seri deneme ile madalya atışları yapıldı.

Turnuva 28 Aralık Pazar günü sona erecek.

