Okçulukta ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'daki İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvada ilk gün madalya atışları yapıldı ve organizasyon 28 Aralık'ta sona erecek.
