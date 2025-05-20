Asel Sarıgül Türkiye İkincisi Olup Gümüş Madalya Kazandı

Asel Sarıgül Türkiye İkincisi Olup Gümüş Madalya Kazandı
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Zonguldak'ta düzenlenen Orta Öğretimler Arası Türkiye Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'a bağlı Abdurrahim Mısri Ortaokulu öğrencisi Asel Sarıgül, gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenörü Şeyma Güngel ile birlikte elde ettiği bu başarı, genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Zonguldak'ta düzenlenen Orta Öğretimler Arası Türkiye Karate Şampiyonası, Afyonkarahisar'a büyük bir gurur yaşattı. Abdurrahim Mısri Ortaokulu öğrencisi Asel Sarıgül, şampiyonada gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Genç sporcu Asel Sarıgül'ün bu önemli başarısı, hem ailesi hem de eğitim camiasında büyük sevinçle karşılandı. Sporcunun başarısında büyük pay sahibi olan Antrenör Şeyma Güngel de gösterdiği özverili çalışmaların karşılığını almış oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Asel Sarıgül ve Antrenör Şeyma Güngel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Asel Sarıgül'ün bu başarısı, Afyonkarahisar'ın spor alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne sererken, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve desteklenmesi gerektiği vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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