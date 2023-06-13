Asarcıklı sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu

Kayseri'de yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Samsun adına Asarcık'tan katılan 5 sporcu şampiyonada dereceler elde etti. Asarcıklı Ali İhsan Çevrim Türkiye Şampiyonu olurken, Mazhar Girmeç, Belinay Şahin, Murat Emin Kara ve Eda Koç da derece elde etti.