Arzu Topucar, Türkiye İkincisi Oldu

Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında, Denizli'yi temsil eden Başak Özel Eğitim Okulları öğrencisi Arzu Topucar, Genç Kızlar Down Uzun Atlama kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

18 yaşındaki Arzu Topucar, 4 yıl önce ailesiyle birlikte Avusturya'dan gelerek Denizli'ye yerleşti. Spora başlaması ise 3 yıl önce Antrenörü Büşra Ertuğ ile tanışması ile oldu. Kısa sürede büyük ilerleme kaydeden Arzu, çalışkanlığı ve kararlılığı ile dikkatleri üzerine çekti. İlk ciddi sınavında Atletizm Türkiye Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Arzu Topucar, gösterdiği performansla önemli bir başarıya imza atarak Genç Kızlar Down Uzun Atlama kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Erdoğan, Genç Sporcuyu Kutladı

Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası uzun atlama dalında elde ettiği başarı dolayısıyla Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Arzu Topucar'ı ve Antrenör Büşra Ertuğ'u tebrik etti. - DENİZLİ