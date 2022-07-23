Arzu Karabulut, Gaziantep ALG Spor'da

Gaziantep ALG Spor, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından olan Arzu Karabulut'u transfer etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Kartepe'de yaptığı çalışma ile sürdüren Gaziantep ALG Spor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'yi Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ALG Spor, futbola Almanya'da başlayan ve Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Arzu Karabulut'u renklerine bağladı.

37 kez milli formayı giydi

Sarı-grili takım, Türkiye'de kadın futbolunun önemli isimlerinden olan ve 37 kez A Milli takım forması giyen Arzu Karabulut'u kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı. Karabulut, ALG Spor'un kadın futbolunun bu seviyeye gelmesinde önemli rol oynadığını ve hedefleri olan bir takıma geldiğini belirterek, takımın başarısı için kendi tecrübelerini de sahaya yansıtmaya çalışacağını söyledi.

"Camiamıza hayırlı olsun"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Arzu Karabulut'un kariyerinin ortada olduğunu belirterek, "Önemli bir ismi kadromuza kattık. Tecrübesiyle takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor, ülkemizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Arzu Karabulut'a ailemize hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor