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Arzu Karabulut, Azerbaycan karşısında 100. kez milli formayı giydi

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Kadın A Milli Takımının hücum oyuncularından Arzu Karabulut, Azerbaycan karşısında forma giyerek 100. kez milli formayı terletti. Karabulut, büyük bir gurur yaşadığını ifade ederek, kadın futbolunun yükselişine vurgu yaptı.

Kadın A Milli Takımının hücum oyuncularından Arzu Karabulut, Azerbaycan karşısında forma giyerek "dalya" dedi. Milli oyuncu, Kadın Milli Takımlarda tüm yaş kategorilerinde 100. kez ay-yıldızlı formayı terletti.

Çok büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Arzu Karabulut, "Erzincan'ı ve bu maçı hiç unutmayacağım. Bugün kendim için ve ailem için gurur duyuyorum. Ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Allah bugünü görmeyi bana nasip etti. Kadın futbolu muhteşem bir şekilde yükseliyor. Bugün kadın futbolu için çok büyük bir adım daha attık. Avrupa Şampiyonası Finalleri hayalleri kurabiliyoruz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok üstün bir mücadele gösterdiler. Teknik heyetimizle gurur duyuyorum. Bizim önümüze hep gerçekçi hedef koydular ve bu doğrultuda bizi yönlendirdiler. Azerbaycan karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Şimdi Bakü'de aynı başarıyı tekrarlamak istiyoruz. Umuyorum çok çalışan, didinen ve isteyen tüm takım arkadaşlarım benim gibi 100 sayısına ulaşır, hatta bu rakamları kırar geçer" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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