Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta Şampiyonluğunu İkiyiledi

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde rakibi Amanda Anisimova'yı setlerde 2-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren mücadelede 6-3 ve 7-6'lık setlerle galip geldi.

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Anisimova ile karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Sabalenka, 1 saat 34 dakika süren final karşılaşmasında 6-3 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu yıl ikinci kez grand slam finaline çıkma başarısı gösteren Anisimova, bu yılki Wimbledon finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
