Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım Üçüncü Kez Seçildi
Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, olağanüstü genel kurulda tek aday olarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. Yıldırım, sporun farklı branşlarını toplumun her kesimiyle buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, olağanüstü genel kurulda kendisini destekleyenlere teşekkür etti.
Tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda üçüncü kez başkanlığa seçilen Yıldırım, Artvin'de sporun bütün branşlarını özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşturmak istediklerini belirtti.
Yıldırım, kendisini göreve layık görenlere teşekkür etti.
