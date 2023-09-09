Artvin Hopaspor, SMA hastası Deniz Güney'in tedavisi için bağışta bulundu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, ilk maçının tüm gelirlerini Artvin'de yaşayan SMA hastası Deniz Güney'in tedavisi için bağışladı. Maçta sahaya 'SMA Değil Deniz Kazanacak' yazılı pankartla çıkan futbolcular, taraftarlardan büyük alkış aldı. Maçın sonunda Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfü Kolçak, taraftarlara teşekkür etti ve Deniz bebek için yapılan bağışın önemine vurgu yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor ilk maçının tüm gelirlerini Artvin'de yaşayan SMA hastası Deniz Güney'in tedavisi için bağışta bulundu.

Artvin Hopa Spor ile Küçükçekmece Sinopspor arasında Hopa Şehir Stadı'nda oynanan ligin ilk maçında satışa çıkarılan tüm biletlerin geliri SMA hastası Deniz bebek için bağışlandı. Sahaya 'SMA Değil Deniz Kazanacak' yazılı pankartla çıkan futbolcular taraftarlardan kuvvetli alkış aldı. Spikerin maç esnasında Deniz Bebek için 25 TL değerinde kısa mesaj atılması konusunda sık sık anons etmesinin yanı sıra Şehrin Azizleri taraftar grubu ise 'Deniz sen bizim her şeyimizsin' sloganları attı.

90 dakika süren müsabakanın skoru 1-1 bitmiş olsa da kazanan SMA Hastası Deniz Günay olduğu ifade edildi.

Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Lütfü Kolçak, maçın sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraftarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Grup maçlarını başarıyla tamamlayıp üst lige çıkmak için mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kolçak, "Rakip 32. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen zorlu bir maç oldu. Ciddi ataklarımız vardı ancak maç 1-1 bitti. Maçta kazanan Deniz bebek oldu" dedi.

Maç için Hopa Spor Kulübü taraftarının 50 TL'den yaklaşık 3 bin bilet satıldığı öğrenildi. - ARTVİN