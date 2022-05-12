Artvin Hopaspor için dayanışma toplantısı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin Hopaspor için dayanışma toplantısı düzenlendi

AA - Yusuf Okur - Spor
 - Güncelleme:
Artvin Hopaspor için dayanışma toplantısı düzenlendi

Artvin'de, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor Kulübü'ne maddi destek sağlamak amacıyla dayanışma toplantısı organize edildi.

KEMALPAŞA, İZMİR (AA) - Artvin'de, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Artvin Hopa spor Kulübü'ne maddi destek sağlamak amacıyla dayanışma toplantısı organize edildi.

Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte, kentte değişik ticari faaliyetlerde bulunan iş insanları kulübe destek amacıyla bağış yaptı.

Vali Yılmaz Doruk, Artvin Hopa spor Kulübü'nün başta spor olmak üzere kentin tanıtımı ve turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Ligde play-off'a kalma başarısı gösteren Artvin Hopaspor'un TFF 2. Lig'e yükseleceğine inandığını belirten Doruk, takıma Kütahyaspor maçında başarı diledi.

Doruk, Artvin Hopaspor'u sadece bir futbol kulübü olarak görmediğinin altını çizerek, "Artvin Hopaspor toplumun her kesimden insanları bir araya getiren bir yapı. Kentte adeta birlik ve beraberliğin sembolü. Bu yüzden sadece futbol kulübü olarak bakmıyoruz. Spor demek dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Bunun en güzel örneklerinden birini de ilimizde Artvin Hopaspor ile yaşıyoruz. Bundan dolayı takımımıza kent olarak sahip çıkmalıyız." dedi.

Gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak durmaları noktasında da Artvin Hopaspor'un önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Doruk, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde yakın zamanda Hopa Şehir Stadı'nın da yenileneceğini aktardı.

AA / Yusuf Okur - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Kemalpaşa, Play Off, Artvin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title