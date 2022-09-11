Artvin haber | TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 5 Artvin Hopaspor: 0 Spor Haberleri Edinilen Artvin gelişmesine göre TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 5-0 mağlup etti. TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, evinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 5-0 mağlup etti. Stad: 7 Ocak Hakemler: Murat Ercan xx, Adnan Akbulut xx, Ahmet Bingöl xx Osmaniyespor FK: Mehmet Mert İslah xxx, Ekrem Çalışanlar xxx, Mert Sarı xxx, Miraç Furkan Türközü xxx, Okan Saraçoğlu xx (Emirhan Subaş dk. 74 xx), Hüseyin Fıstıkcı xxx (Ali Mevran Ablak dk. 87 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xxx, Kadir Mert Örentepe xxx, Abdurrahman Çağlar xx (Sinan Kızılay dk. 74 xx), Kaan Güdü xxx, Mehmet Tolunay Gül xx (Halilcan Doğan dk. 64 xx) Artvin Hopaspor: Beycan Kaya x, Ender Gör x (Onur Alsu dk. 27 xx), Arif Cılak x (Eray Pazar dk. 69 x), Mehmet Aytemiz x, Fikret Topaloğlu xx, Bilal Çebi xx, Muhammet Emre Kalkan xx, Emre Turan xx, Rasimcan Değirmenci xx, Hüseyin Seylığlı x, Ufuk Ayaydın x (Çayan Poshoroğlu dk. 46 xx) Goller: Miraç Furkan Türközü (dk. 22), Hüseyin Fıstıkcı (dk. 41 ve dk. 45), Kaan Güdü (dk. 47), Ali Mevran Ablak (dk. 90) (Osmaniyespor FK) Sarı Kartlar: Hüseyin Fıstıkcı (Osmaniyespor FK), Beycan Kaya, Çayan Poshoroğlu (Artvin Hopaspor) - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Murat Ercan Artvin Spor Haberler

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