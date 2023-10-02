Artvin Deriner Barajı'nda voleybol etkinliği düzenlendi

- Artvin Deriner Barajı gövdesi üzerinde voleybol oynadılar

ARTVİN - Artvin'de Avrupa Spor Haftası kutlama programları kapsamında kapanış programı 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı gövdesinde voleybol etkinliği yapıldı.

Herkes için Spor Federasyonu koordinasyonunda, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 'Aktif Ol' (Be active) sloganı ile Avrupa'da kutlanan Avrupa Spor Haftası Kutlama Programı çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Çoruh Nehri üzerinde enerji üreten Deriner Barajı'nın gövdesinde bir organizasyon düzenledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Artvinspor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları yerden 249 metre yükseklikteki baraj gövdesinde hazırlanan beton sahada bir süre voleybol oynadı. Sporcuların topun baraj gölüne kaçmaması için sarf ettikleri çaba gözlerden kaçmadı.

Etkinlik ile alakalı açıklamalarda bulunan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü, Artvin'de hem spora farkındalık oluşturmak hem de voleybol sporunu daha bilinir hale getirmek için etkinlik düzenlediklerini belirtti. Başköylü "Avrupa Spor Haftasının kapanış programını Türkiye'nin en yüksek ikinci barajının gövdesinde tam orta noktada bir voleybol etkinliği ile sonlandırıyorum. Aslında bugün Avrupa Spor Haftası programının kapanış programı. İlimizde hem spora farkındalık sağlamak hem voleybol sporunu daha bilinir hale getirmek için buradayız. Artvin Avrupa Spor Başkenti adayı. Geçen yıl ülkemizde Avrupa Spor Başkenti Kayseri seçilmişti. Bu yıl biz de adayız. Avrupa Spor Haftası kapsamımda çeşitli etkinlikler yaptık. Bunların içerisinde bisiklet, dağcılık, yürüyüş, yoga gibi çeşitli etkinlikler planladık. Bugünde son etkinliğimiz voleybol. Buranın seçilmesi aslında bir farkındalık oluşturmak. Artvin biliyorsunuz ki enerji koridorunun başkenti. Türkiye'nin enerjisi burada üretiliyor. Enerjiyi barajları sporla birbirine entegre etmek adına bugün buradayız. Hem Deriner Barajını hem ilimizi tanıtmak hem de spor farkındalık oluşturmak açısından buradayız" dedi.

Adana'dan gelen sporcu Canan Özgül Aksoy, Avrupa Spor Haftası etkinliği için burada olduklarını belirterek, parke üzerinde oynadıkları voleybolu ilk defa beton üstünde denediklerini söyledi. Aksoy, "Hava çok güzeldi esinti yoktu. Güzel bir etkinlik oldu bizim içinde. Bizim için çok değişik bir deneyim oldu. Güzeldi, takım olarak birlikte böyle bir yerde bulunmaktan çok keyif aldık, çok mutluyuz" diye konuştu.

Sporcu Öykü Melek Binici ise, "Bugün Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajındayız. Bugün burada beton voleybol oynadık çok keyif aldık takımca burada bulunmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.