Artvin'de düzenlenen Türkiye U17 Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü ile Rize Belediyespor arasında oynanan maç sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Artvin'de U17 futbol maçı sonrası kavga

ARTVİN - Artvin'de düzenlenen Türkiye U17 Futbol Şampiyonası'nda Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü ile Rize Belediyespor arasında oynanan maç sonrasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Artvin'de düzenlenen U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. kademe müsabakalarına 65 ilden 114 takım katıldı. Şehir Stadı'nda oynanan müsabakalarda Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Kulübü ile Rize Belediyespor karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi berabere biterken penaltılarla Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol Takımı rakibini eledi.

Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olay saha görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

O anlar ise tribünde bulunan taraftarlar tarafından görüntülendi.