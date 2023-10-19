Haberler ›› Spor ›› Artvin'de okul servis araçları denetlendi

Artvin'de okul servis araçları denetlendi

Artvin Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücüye ceza-i müeyyide uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.