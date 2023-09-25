Artvin'de off-road yarışında kaza: Araç takla attı

Artvin'de off-road yarışında kazada yürekler ağza geldi: Araç böyle takla attı

ARTVİN - Artvin'de Kafkasör Yaylası'nda 7'incsi düzenlenen Uluslararası Off-Road Yarışları'nda kaza meydana geldi. Derin çukurda takla atan araç yürekleri ağza getirdi.

Artvin Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak'ın yanı sıra, Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerinden 35 ekip katıldı. Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan ekipler, zorlu parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. S4 yarışlarında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Arhavi Off-road Spor Kulübü adına yarışan pilot Mehmet Yenigün ve yardımcı pilot Nafi Sarı etapları tek tek geçerken, derin çukura geldiği sırada kontrolden çıkarak takla attı. Özel tasarlanan araçlar sayesinde sürücü ve yardımcısı kazadan yara almadan kurtulurken, off-raod aracı iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkartıldı.