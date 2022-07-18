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SPOR Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi devirdi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi devirdiNusret DURUR / ARTVİN (DHA)- Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, Volkan Tosun rakibini bırakarak eski pehlivan olan hakem Muharrem Palaoğlu'nu yere serdi.

Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi devirdi

Nusret DURUR / ARTVİN (DHA)- Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, Volkan Tosun rakibini bırakarak eski pehlivan olan hakem Muharrem Palaoğlu'nu yere serdi.

Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde dün Yayla Göçü Festivali düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri'nde farklı kategorilerde yaklaşık 100 pehlivan er meydanına çıktı. Festivalde rakiplerini yenen Onur Alkanoğlu başpehlivan oldu.

Pehlivanlardan Volkan Tosun, karşılaşması devam ederken mücadeleyi bıraktı ve daha önce pehlivanlık yapan hakem Muharrem Palaoğlu'na yöneldi. Tosun, yaptığı hamleyle hakem Palaoğlu'nu yere serdi. İkili daha sonra birbirine sarıldı. Hakem Palaoğlu, "Meydanlarda hep rakip olurduk. En son maçta ben onu yere sermiştim. Şimdi hakem olarak görev yapınca hazırlıksız yakaladı beni ve yere serdi" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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