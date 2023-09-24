Artvin'de düzenlenen Off-Road Yarışları nefes kesti

Artvin'de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen 7. Uluslararası Off-Road Yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden ekipler katıldı. Yarışlar heyecan dolu anlara sahne oldu.

Artvin'de bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda organize edilen 7. Uluslararası Off-Road Yarışları nefes kesti.

Artvin Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara; Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Irak'ın yanı sıra, Erzurum, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerinden 35 ekip katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde yarışan ekipler, zorlu parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2 bin 500 metre uzunluğundaki 34 engelden oluşan parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşanırken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makinesi eşliğinde pistten çıkarıldı. Çok sayıda kişinin de ilgiyle izlediği organizasyonda, ufak çaplı kazalar da meydana geldi.

S2 kategorisinde bir yarışçı orman etabında ağaca çarparken, bir sürücü ise lastiğinin çıkmasına rağmen jant üzerinde parkuru tamamlaması büyük ilgi gördü. Yarışlarda dereceye giren sürücülere para ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Zafer Sinir, yarışlarda güvenlik önlemlerini üst seviyede tuttuklarını söyledi. Rize, Trabzon ve Erzurum da ekiplerin katıldığını aktaran Sinir, "Özellikle Artvinli vatandaşlarımız coğrafi şartlardan dolayı off-roada alışkın. Biz de kulüp olarak bu yıl 7.'si düzenlediğimiz yarışlara oldukça ilgi yoğun oldu. Çeşitli ülkelerden gelen yarışçılarımız etaplarda izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşattılar" dedi.

Yarışlardan elde edilen gelirin SMA hastası Deniz Günay için bağışlanacağını kaydeden Sinir, "Bu yıl Deniz bebek için bu organizasyonu yapıyoruz. Katılım gayet iyi oldu vatandaşlarımızın duyarlılığından dolayı da teşekkür ederiz" diye konuştu.

Off-Road Kulübü adına parkurda yarışan Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, adrenalin sporları ile ilgilendiğini ancak off-road tutkusunun farklı olduğunu dile getirdi. Şenoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok farklı bir heyecan yaşadım. Keyifliydi, deneyimli hocalarımız ile birlikte yapmak çok daha keyif verdi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN