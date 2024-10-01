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Artvin'de Avrupa Spor Haftası Kapsamında Cam Seyir Terasında Masa Tenisi Etkinliği

Artvin'de Avrupa Spor Haftası Kapsamında Cam Seyir Terasında Masa Tenisi Etkinliği
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Artvin'de düzenlenen Avrupa Spor Haftası kapanış programı, Hatila Vadisi Milli Parkı'ndaki 220 metre yükseklikteki cam seyir terasında masa tenisi etkinliği ile sona erdi. Etkinlik, sporun çeşitliliğine dikkat çekmek ve Artvin'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Artvin'de 'Avrupa Spor Haftası' kapsamında 220 metre yükseklikte bulunan cam seyir terasında masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Artvin'de Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen kapanış programı Hatila Vadisi Milli Parkı'nda yer alan 220 metre yükseklikteki cam seyir terasında masa tenisi etkinliğiyle son buldu. Sporun farklı alanlarda teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen bu etkinlik, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Herkes için Spor Federasyonu'nun koordinasyonunda ve Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen bu özel program, Türkiye'nin en yüksek cam seyir teraslarından biri olan Hatila Cam Terası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. Artvin Gençlik Merkezi'nin özel masa tenisi sporcuları, vadinin muhteşem manzarası eşliğinde 220 metre yükseklikte kurulan masa üzerinde raketleriyle sayı alabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Doğayla iç içe spor yapmanın ayrıcalığını yaşayan sporcular, yüksekliğin verdiği heyecanla masa tenisinde yeteneklerini sergilerken, izleyicilere de unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Etkinlik hem sporun çeşitliliğine dikkat çekmek hem de Artvin'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe ilişkin konuşan Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mehmet Başköylü, Avrupa Spor Haftası kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Başköylü, "Herkes için Spor Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı uhdesinde, il müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenleniyor. 23 Eylül'de başlayan etkinlikler, il ve ilçelerimizde farklı aktivitelerle devam etti. Amacımız, sporun çeşitliliğini artırmak ve ilimizin eşsiz doğal güzelliklerini tanıtmak. Bugün de kapanış programını burada Hatila Cam Terası üzerinde yapmayı tercih ettik. Bu teras, Türkiye'nin en yüksek cam teraslarından biri ve 220 metre yükseklikten muhteşem bir manzaraya sahip. Burada masa tenisi oynayan sporcularımız, hem sporun hem de doğanın tadını çıkardılar. Bu etkinlikle ilimizin spor çeşitliliğini yaygınlaştırmak ve turizm değerlerini öne çıkarmak için güzel bir fırsat yakaladık" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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