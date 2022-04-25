Artistik Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için hazırlık kampına başladı

Artistik Yüzme Milli Takımı, 4 kez olimpiyat şampiyonu olmuş koreograf Anastasia Ermakova ile Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada millilerin, Artistik Yüzme Teknik Kurul Başkanı Laçin Kökçay ve koreograf olarak dünyada tanınan, sporun gelişmesini sağlayan Anastasia Ermakova ile çalışmalarına hız verdiği belirtildi.

Açıklamada, Anastasia Ermakova gibi önemli bir koreograf ile çalışmanın artistik yüzme tarihinde ilk defa gerçekleştiği, bu adımla milli takımın dünya sahnesine taşınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kampa katılan 15 sporcunun gösterdikleri azimli çalışmayla 2024 Paris Olimpiyatları için de ümit verdiği aktarıldı.