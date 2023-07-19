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Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası

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Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ece Üngör, kadınlar solo kategorisinde 10. sırada yer aldı.

Japonya'da düzenlenen Artistik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ece Üngör, kadınlar solo kategorisinde 10. sırada yer aldı.

Fukuoka şehrinde yapılan organizasyonda Ece, finalde mücadele etti.

Şampiyonanın en küçük sporcusu olarak dikkati çeken 16 yaşındaki Ece, 12 sporcunun katıldığı finali 10. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası Japonya Spor Haberler

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