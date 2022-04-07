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Artistik Yüzme Baraj Yarışları, İstanbul'da düzenlenecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Artistik Yüzme Baraj Yarışları, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yüzme Federasyonu, Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nın 17 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu, Artistik Yüzme Baraj Yarışları'nın 17 Nisan'da İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek yarış için son kayıt tarihinin 15 Nisan olduğu belirtildi.

Yarışmada başarılı olan sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İstanbul, Nisan, Baraj, Yüzme, Spor, Haberler

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