Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası - Haberler

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Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Varna World Challenge Kupası'nda halka aletinde mücadele eden milli sporcu Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Varna World Challenge Kupası'nda halka aletinde mücadele eden milli sporcu Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen organizasyonda halka aleti finali sona erdi.

Finalde 14.600 puanla üçüncü olan Yunus Emre Gündoğdu, bronz madalya elde etti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Bronz Madalya Yunus Emre Cimnastik Gündoğdu Spor Haberler

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