Artistik cimnastik: Varna World Challenge Kupası - Haberler

Milli cimnastikçiler Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Varna World Challenge'da finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna'da düzenlenen organizasyonda Yunus Emre ve Mehmet Ayberk halka aletinde yarıştı.

Yunus Emre 14.100, Mehmet Ayberk ise 13.850 puanla halka aletinde finale yükseldi.

Organizasyonda halka aleti finali 28 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.