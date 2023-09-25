Artistik Cimnastik Milli Takımı Belçika'ya gitti

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya hareket etti. Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular Antwerp'te düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekler.