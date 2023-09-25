Artistik Cimnastik Milli Takımı Belçika'ya gitti
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya hareket etti. Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular Antwerp'te düzenlenecek olan şampiyonada Türkiye'yi temsil edecekler.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Belçika'ya gitti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele edecek milli sporcular, İstanbul'dan uçakla Belçika'ya hareket etti.
Antwerp'te 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Emre Dodanlı, Kerem Şener, Bengisu Yıldız, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür.
Kaynak: AA / Spor