Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın olimpiyat kotası alma başarısı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almalarına ilişkin, "Uzun bir planlamanın sonucunda bunu başardık.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almalarına ilişkin, "Uzun bir planlamanın sonucunda bunu başardık. Tarihi bir başarı elde ettik. Türkiye ilk defa olimpiyatlara takım halinde gidiyor." dedi.

Antwerp kentinde düzenlenen organizasyonun takım elemelerinin ardından Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suat Çelen, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Buralara kolay gelmediklerini belirten Çelen, "Uzun bir planlamanın sonucunda bunu başardık. Tarihi bir başarı elde ettik. Türkiye, ilk defa olimpiyatlara takım halinde gidiyor. Türkiye, bir cimnastik ülkesi olmaya başladı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Sporcularımıza, teknik ekibime ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. İnşallah bu kota olimpiyatlarda madalyayla taçlanır." diye konuştu.

Çelen ayrıca kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkürlerini iletti.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de yarışma öncesi sporcularına çok güvendiğini söylediğini vurgulayarak, "Sporcularıma, 'Burada bir kez daha tarih yazacaksınız. Herkes yazılan tarihin altına güzelce imzasını atacak. Çıkın yaptığınız en güzel şeyi bir daha yapın.' dedim. Yarışmada 10 numaradan vurup, Paris kotasını 10. sıradan aldık." değerlendirmesini yaptı.

Sporcular 2024 Paris kotası için mutlu

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın tarih yazdığını belirterek, "İlklerin takımı olarak, ilk kez olimpiyatlara takım halinde gidiyoruz. Tarih yeniden yazıldı. Buralara kolay gelmedik. Çok çalıştık ve çok emek verdik. Olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanacağız. Daha büyük hedeflerle orada olacağız." şeklinde konuştu.

Sporculardan Adem Asil ise bu başarıyı elde etmek için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Olimpiyatlara gitme hedefiyle buraya geldik. Başardığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için buradayım. Onlara çok güveniyordum. İnşallah olimpiyatlarda da başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ahmet Önder, hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarına dikkati çekerek, "Gerçekten üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Bu sorumluluğu iyi bir şekilde atlattık. Şimdi artık keyfini çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ayberk Koşak ise çok uzun zamandır çalıştıkları ifade ederek, kota aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Takımın sporcularından Emre Dodanlı, takım arkadaşlarını kutlayarak, "Çok büyük bir başarı elde ettik. Aileme, arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kerem Şener, arkadaşlarına olabildiğince destek olmaya çalıştığını belirterek, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından milli takım ve federasyon yetkilileri, başarıyı kutladı.