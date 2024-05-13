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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Bolu'da Kamp Yapacak

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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen kamp çalışmaları, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sporcular, Başantrenör Yılmaz Göktekin'in yönetiminde çalışacak. Kampta Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener yer alacak.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kamp çalışmaları, 18 Mayıs'a kadar Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek.

Sporcular, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin'in yönetiminde çalışacak.

Kampta Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener yer alacak.

Kaynak: AA / Spor

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