Üye Girişi
Haberi Paylaş
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak

Spor Haberleri

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 8-11 Haziran tarihlerinde Osijek kentinde düzenlenecek.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabında Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mert Efe Kılıçer, kadınlarda Bilge Tarhan ve Ceren Biner temsil edecek.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title