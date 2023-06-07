Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabı yarın başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 8-11 Haziran tarihlerinde Osijek kentinde düzenlenecek.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Hırvatistan etabında Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mert Efe Kılıçer, kadınlarda Bilge Tarhan ve Ceren Biner temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor