Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak.
Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.
Kafilede şu isimler yer alıyor:
Erkekler: Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Sercan Demir, Kerem Şener, Hasan Bulut
Kadınlar: Göksu Üçtaş Şanlı, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.
AA / Muhammed Boztepe - Spor