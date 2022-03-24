Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Azerbaycan'da düzenlenecek

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

Kafilede şu isimler yer alıyor:

Erkekler: Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Sercan Demir, Kerem Şener, Hasan Bulut

Kadınlar: Göksu Üçtaş Şanlı, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.