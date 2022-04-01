Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı ve Sevgi Seda Kayışoğlu yedek finalist oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı ve Sevgi Seda Kayışoğlu denge aleti ve yerde mücadelelerini verdi. Milli sporcular denge aletinde elemeleri geçemedi. Yerde ise Sevgi Seda 9'uncu, Göksu ise 10'uncu sıradan yedek finalist olma hakkı elde etti.

Erkeklerde kulplu beygirde Ferhat Arıcan ve Hasan Bulut, atlama masasında Adem Asil ve Kerem Şener, barfikste ise yine Kerem Şener ve Sercan Demir yarıştı. Erkeklerde milli sporcular final için yeterli puanı alamayarak elemeleri geçemedi.