Artistik Cimnastik Dünya Kupası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda gümüş madalya aldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel barda gümüş madalya aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ferhat Arıcan, paralel barda 14.800 puanla gümüş madalya kazandı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor