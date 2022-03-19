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Artistik Cimnastik Dünya Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 14.700 puan alarak yarışları 2. sırada bitirmeyi başardı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

İbrahim Çolak, Milli Sporcu, Dünya Kupası, Cimnastik, Spor, Haberler

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