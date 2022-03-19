Artistik Cimnastik Dünya Kupası
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 14.700 puan alarak yarışları 2. sırada bitirmeyi başardı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor