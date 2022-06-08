Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Hırvatistan'da başlayacak - Haberler

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Hırvatistan'da başlayacak Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Hırvatistan'da başlayacak. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Hırvatistan'da başlayacak. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde 12 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Milli sporcular şunlar: Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız. AA / Muhammed Boztepe - Spor Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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