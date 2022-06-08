Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Hırvatistan'da başlayacak - Haberler

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Hırvatistan'da başlayacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Hırvatistan'da başlayacak.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Hırvatistan'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde 12 Haziran'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.
Milli sporcular şunlar:
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder, Göksu Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız.
AA / Muhammed Boztepe - Spor