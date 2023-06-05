Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabı sona erdi

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın İsrail etabı tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-4 Haziran tarihlerinde Tel Aviv kentinde düzenlendi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli cimnastikçilerden Ahmet Önder, paralel barda 14.350 puanla altın madalya kazanırken, Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 13.200 puanla dördüncü, paralel barda 13.600 puanla beşinci oldu.