Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Milli Sporcular Finale Yükseldi

Artistik Cimnastik Osijek Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcular Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Bilge Tarhan ve Ceren Biner finale yükseldi. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası elemelerinde ay-yıldızlı sporculardan Ferhat Arıcan paralel barda 13.850 puanla 6'ıncı, Ahmet Önder yerde 13.750 puanla 8'inci olarak finale kalma başarısı gösterdi. Organizasyonda kadın milli sporculardan Bilge Tarhan ise atlama masasında 12.783 puanla 5'inci, Ceren Biner de asimetrik paralelde 12.500 ve yerde 12.300 puanla 8'inci olarak finalde yarışma hakkı kazandı.