Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcu finale yükseldi - Haberler

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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcu finale yükseldi

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcu finale yükseldi

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli cimnastikçi finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentindeki organizasyonda Ahmet Önder, kulplu beygir elemelerinde finale yükselirken, yer aletinde ise birinci yedek finalist oldu.

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise kulplu beygir ve paralel bar elemelerinde, Adem Asil de yer elemelerinde finale yükseldi.

Ay-yıldızlı cimnastikçi Sevgi Seda Kayışoğlu ise asimetrik paralel elemelerinde finale çıkma başarısı gösterdi.

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız ise asimetrik paralel elemelerinde finale yükselirken, atlama masasında üçüncü yedek finalist oldu. Bilge Tarhan da atlama masası elemelerinde finale kalma başarısı elde etti.

Milliler, 11 Haziran Cumartesi günü finallerde mücadele edecek.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 12 Haziran'da sona erecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Milli Cimnastikçi Hırvatistan Spor Haberler

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